(ALL. FOTOGRAFIE) MILANO, BARACCOPOLI ROM PESTAGALLI, DE CORATO: «INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DOPO BARACCHE ORA ANCHE INCENDI. BASTA! COMUNE SGOMBERI».

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

MILANO, BARACCOPOLI ROM PESTAGALLI, DE CORATO:

«INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DOPO BARACCHE ORA ANCHE INCENDI. BASTA! COMUNE

SGOMBERI».

La situazione di questa mattina alle ore 10 in via Bonfadini nella

"Cittadella" abusiva

*Milano, 11 Novembre 2024 – «Solo 24 ore fa ho denunciato la situazione di

abusivismo e di degrado sul terreno di proprietà del Comune di Milano in

via Pestagalli 9 e, questa mattina alle ore 10, nonostante nessuno della

Polizia Locale sia ancora andato a controllare, si è verificato un vistoso

incendio in via Bonfadini (vedi immagini) all’interno delle baracche

occupate nella “Cittadella” abusiva. Presenterò interrogazione parlamentare

in aula alla Camera. In questa zona la situazione è diventata ormai

inaccettabile! La Giunta parla tanto di sostenibilità ambientale e lotta

all’inquinamento, ma sembra ignorare le gravi problematiche di quest’area

della città. L’occupazione, oltre a costituire un rischio per la sicurezza

e la salute, si trova a pochi passi dal nuovo quartiere di Merezzate e

dalle aziende recentemente insediate. Ora basta! Chiedo quindi al Comune di

intervenire per sgomberare gli orti e le strutture abusive, garantendo

finalmente ordine e sicurezza per i residenti e le imprese della zona».Così

il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione parlamentare

sulla sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato. *