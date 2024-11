(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Bologna, Aprea: “Solidarietà a Bernini, clima odio non fa parte democrazia”

“Alla ministra Bernini la nostra solidarietà per le immagini apparse sui manifesti oggi a Bologna che lasciano sconcertati per la violenza e l’intimidazione sottesa e l’invito ad andare avanti nella sua buona azione politica. Invitiamo chi in queste ora finge di non sapere quello che sta accadendo ad un esame di coscienza e a prendere le distanze. Il clima di odio e intimidazione non fa parte della democrazia”.

Così in una nota Valentina Aprea, Responsabile nazionale del Dipartimento Istruzione di Forza Italia.

