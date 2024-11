(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 09 novembre 2024 Ncc. Benigni, Sosta 20 min inaccettabile, Salvini ponga rimedio

“Il decreto interministeriale che introduce, per gli Ncc, l’obbligo di sosta di 20 minuti tra un servizio e l’altro rappresenta una penalizzazione inaccettabile ai danni della categoria e dei cittadini. Le criticità nel Trasporto pubblico locale vanno affrontate continuando ad investire nel comparto e aumentando l’offerta complementare garantita dal servizio pubblico non di linea. Al contrario, la sosta obbligata imposta ai soli Ncc restringe di fatto il mercato trasportistico, danneggiando i cittadini e gli operatori del settore. Negli scorsi mesi la stessa Consulta ha ribadito che gli Ncc concorrono a dare effettività alla libera circolazione e la loro scarsa presenza sulle strade è lesiva per gli interessi della collettività. Rendere il Paese più moderno ed attrattivo, al pari dei grandi stati del mondo, è da sempre una priorità per Forza Italia: per questo siamo fermamente convinti che le liberalizzazioni siano necessarie, oggi più che mai. Auspichiamo quindi che il Ministro Salvini, da sempre attento alle esigenze dei cittadini, così come alla tutela di quel fondamentale valore che è la libertà, ponga rimedio ad un provvedimento così dannoso, che non esiste in nessun altro Paese d’Europa”.

Così in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

