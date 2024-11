(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 09 novembre 2024 MILANO, MANIFESTAZIONE PRO PAL- MC DONALD “Vergognoso atto di antisemitismo

a Milano, la sinistra condanni l’odio”

Il boicottaggio organizzato oggi davanti al McDonald’s di largo Cairoli è

un atto grave che alimenta un pericoloso clima di odio e antisemitismo,”

dichiara l’onorevole Riccardo De Corato. “Slogan come ‘Boicot Israel,

Boicot McDonald’ e incitamenti all’Intifada sono inaccettabili e evocano

scenari di violenza già visti ad Amsterdam.” “Ancora una volta – prosegue

De Corato – assistiamo al silenzio della sinistra, sempre pronta a

denunciare il razzismo, ma meno decisa nel prendere le distanze da chi

incita all’odio razziale. Mi auguro una condanna chiara e ferma per

garantire rispetto e sicurezza.” “È fondamentale che le istituzioni

promuovano la pace e la convivenza pacifica, per evitare l’escalation di

violenze e divisioni”

*Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

parlamentare sulla sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco

delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato. *

[image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*