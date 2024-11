Comunicato stampa FISE n° 2 del 9 novembre 2024 – Coppa delle Regioni Pony Goldspan: la Lombardia concede il bis

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 09 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Coppa delle Regioni Pony Goldspan: la Lombardia concede il bis (

La Lombardia ha fatto il bis nella Coppa delle Regioni Pony Goldspan 2024. Nella giornata di oggi, sabato 9 novembre, ArenaFise e Fieracavalli hanno

di offerto uno spettacolo eccezionale di sport dove i protagonisti assoluti sono stati i giovani talenti dei pony, in campo per contendersi la Coppa

delle Regioni Pony Goldspan, alla quale hanno aderito 52 binomi in rappresentanza di 14 regioni.

Inutile dire che anche per questa competizione, il mood che ha circondato il campo è stato…

