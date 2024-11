Centrosinistra = On. Nicola Fratoianni (Avs): Per battere la destra recuperare al voto milioni di elettori che stanno a casa, ed essere credibili verso settori più deboli della società, Porre con determinazione il tema della redistribuzione della ricchezza e della giustizia sociale ed ambientale

(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

Per battere la destra occorre innanzitutto recuperare al voto e alla

partecipazione milioni di cittadini, e per fare questo occorre essere

credibili sopratutto verso i settori più fragili e deboli della società.

Per la nostra storia politica di una sinistra ambientalista, di chi

immagina un cambiamento occorre trarre da questo una lezione che fa a pugni

con l’idea di fare una coalizione che mette insieme tutto e il contrario di

tutto. Ma con chi ha fatto e continua a pensare di dover fare scelte

diverse su questioni decisive come la lotta alla precarietà nel lavoro,

alle questioni energetiche o alla giustizia, francamente fatico a collocare

nel campo del centrosinistra.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un’intervista al Corriere

dell’Umbria.

Questo vale ancor di più di fronte ad una destra aggressiva – prosegue il

leader di SI – che investe sistematicamente sulla paura e su chi vive

condizioni di fragilità economica e sociale.

Bisogna avere la forza di porre con grandissima radicalitá il tema della

redistribuzione della ricchezza e della giustizia sociale e della giustizia

ambientale. Insomma – conclude Fratoianni – ulteriore coraggio e chiarezza

in una proposta politica che indichi discontinuità, alterità e la

differenza fra le soluzioni proposte da destra e sinistra.

