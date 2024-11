(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2024

Piacenza, 8 novembre 2024

*Oggetto**: **Festival del Pensare Contemporaneo, il ringraziamento ai

volontari*

“I volontari sono una componente preziosissima del Festival del Pensare

Contemporaneo. Non solo per il contributo fondamentale che garantiscono

all’organizzazione, complessa, di un grande evento, ma anche per l’apporto

di vitalità e coinvolgimento del territorio di cui sono espressione il loro

impegno e la loro encomiabile disponibilità. L’incontro di oggi è il

momento in cui li ringraziamo pubblicamente per il lavoro che hanno svolto

e per come hanno supportato ogni aspetto della manifestazione, aiutandoci a

garantirne il successo”. Così i rappresentanti delle istituzioni riunite questa

sera nella cornice del Salone Pierluigi a Palazzo Farnese – la sindaca

Katia Tarasconi, il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Roberto Reggi e il suo vice, Mario Magnelli, alla guida del Comitato

promotore del Festival, unitamente alla direttrice della Fondazione Teatri

Cristina Ferrari – nel consegnare gli attestati di riconoscimento a coloro che

hanno prestato servizio, nel settembre scorso, alla seconda edizione della

kermesse dedicata al “Pensare Contemporaneo”.

In totale, sono 68 – più del doppio rispetto ai 30 volontari su cui il

Festival aveva potuto contare al suo debutto nel 2023 – le persone che

hanno messo a disposizione tempo, attitudini, competenze e il desiderio di

sentirsi parte di una pagina importante della vita e della crescita

culturale della città, come è emerso anche dalle testimonianze dei

presenti. Per la maggior parte donne (il 75%), con un’età media di 29 anni,

poco più della metà del gruppo – il 54% – era costituito da studenti, il

43% da lavoratori e il restante 3% da pensionati.

A loro si aggiungono i 14 componenti dell’associazione di Protezione Civile

“I Lupi”, chiamata – come già avvenuto durante la prima edizione e,

storicamente, in occasione del Festival del Diritto – a garantire servizi

di supporto e il presidio di pronto intervento e sicurezza durante i cinque

giorni della manifestazione.

L’appuntamento odierno è stato occasione anche per presentare gli esiti del

sondaggio condotto proprio tra i volontari, con l’obiettivo di individuare

eventuali criticità e raccogliere suggerimenti che possano ulteriormente

migliorare i diversi aspetti su cui i volontari stessi hanno, per il loro

impiego in molteplici ruoli, un osservatorio privilegiato, spesso di

raccordo tra l’organizzazione e il pubblico. Come hanno sottolineato,

presentando le risposte rilevate, la direttrice di produzione del Festival

Renza Malchiodi e la coordinatrice dei volontari Caterina Mozzi del

Servizio Eventi del Comune di Piacenza, è emersa una generale soddisfazione

per l’esperienza vissuta e per le mansioni assegnate, che spaziavano

dall’assistenza nelle sedi degli incontri e l’accompagnamento delle persone

con disabilità, all’affiancamento del personale in servizio presso

l’Infopoint, la segreteria organizzativa, il punto di accoglienza dei

relatori e l’ufficio stampa.

“Valorizzare il ruolo dei volontari – hanno rimarcato – non significa solo

attribuire un attestazione personale di merito, ma anche ascoltarne il

riscontro e cogliere, dal loro punto di vista, qualche consiglio utile per

crescere insieme, ad esempio sulla gestione dei turni, la suddivisione dei

compiti e le questioni logistiche (che hanno ricevuto una valutazione

mediamente buona), magari anche per favorire, in futuro, l’adesione da

parte di persone, in particolar modo i giovani, provenienti anche da fuori

Piacenza”.

Particolarmente apprezzate le testimonianze e le riflessioni che due tra i

volontari – Giulia Licardi e Costantino Cristiani – hanno condiviso

ripercorrendo i giorni del Festival, dall’attività svolta alle parole

ispiratrici ascoltate dai relatori, sino alle relazioni umane che si sono

create lavorando insieme.

*Volontari, tutti i nominativi*

Hanno contribuito alla 2° edizione del Festival del Pensare Contemporaneo,

come volontari: Alessia Berenice Mafalda Repetti, Alice Brizzi, Alice

Mantelli, Andrea Valeri, Angelica Dadomo, Antonella Labati, Barbara

Bongiorni, Benedetta Bisi, Carlotta Granata, Caterina Rescigno, Caterina

Latino, Chiara Fariselli, Chiara Cappa, Claudia Fratti, Costantino

Cristiani, Costanza Tassi, Daniela Bisi, Davide Imbesi, Edoardo Devoti,

Elena Bersani, Elena Perego, Eleonora Franco, Elisa Rebecchi, Elisa

Montani, Emanuele Maffi, Emma Bassi, Emma Gobbi, Fabio Campari, Francesca

Passerini, Francesco Saccardi, Gianfranco Rossi, Giorgia Ronda, Giulia

Licardi, Greta Ronchetti, Ingrid Insam, Irina Vetere, Jeannynne “Allie” Cedeño,

Jordan Micheli, Kekeba Kone, Lara Piroli, Laura Contardi, Laura Paloschi,

Leonardo Lucca, Luca Fumagalli, Maria Clara Corda, Marta Bonzanini, Martina

Albertazzi, Massimo Fariselli, Memo Diomande, Mery Simone, Michela

Raffaella Rota, Michele Aldi, Mikela Karaj, Mimma Fusco, Noemi Scarico,

Paola Bravo, Patrizia Rei, Rebecca Bandini, Rebecca Dixon, Riccardo

Freschi, Serena Agrillo, Silvia Romanini, Sofia Garioni, Stella Lauricella,

Tommaso Apponi, Virginia Alizoni, Zoe Zaltieri Castellana.

Per il gruppo di Protezione Civile “I Lupi”: Sara Arini, Antonella

Bertuzzi, Piergiorgio Boeri, Paola Casaroli, Alessandro Ernestini, Mirko

Manduri, Davide Mangia, Elisa Mattaliano, Elisa Ramponi, Marco Ricci,

Eleonora Rossi, Stefano Sacchi, Daniela Scotti e Enrica Turci.