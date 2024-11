COMUNICATO – CELEBRATA ALL’AMBASCIATA A WASHINGTON LA FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 08 novembre 2024

WASHINGTON, DC

COMUNICATO STAMPA

CELEBRATA ALL'AMBASCIATA A WASHINGTON LA FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

Washington, 8 novembre 2024 – E’ stata celebrata ieri sera all’Ambasciata d’Italia a Washington la giornata dell’Unita’ Nazionale e delle Forze Armate.

“Le nostre Forze Armate continuano a operare in terre lontane in numerose missioni, sottolineando con il loro impegno la vocazione del nostro Paese a coltivare e preservare il rispetto del diritto internazionale”, ha detto l’Ambasciatrice Mariangela Zappia, ricordando il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 4 novembre scorso ed evidenziando il ruolo che l’Italia – con oltre 12.000 soldati impegnati in operazioni di pace nel mondo – svolge come fornitore di sicurezza a livello globale.

Facendo riferimento alle parole del Presidente del Consiglio che ha parlato di Italia e Stati Uniti come “Nazioni sorelle, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia”, l’Ambasciatrice Zappia ha espresso gratitudine al Presidente Biden e a tutta la sua amministrazione per l’eccellente collaborazione bilaterale in tutti i settori e si e’ unita alle congratulazioni delle piu’ alte cariche dello Stato italiano al Presidente eletto Donald J. Trump, dicendosi certa che il forte legame tra Italia e Stati Uniti continuera’ ad approfondirsi anche nel settore della sicurezza e della difesa.

Dopo l’Ambasciatrice, sono intervenuti l’Addetto per la Difesa, Gen. Davide Marzinotto, e, in rappresentanza dell’Amministrazione USA, l’Acting Under Secretary of the Navy, Thomas Mancinelli, che ha ringraziato l’Italia per l’ottima collaborazione esistente tra Italia e Stati Uniti nel settore della Difesa. Alle celebrazioni erano presenti anche alti rappresentanti del National Security Council, del Dipartimento di Stato e della Difesa americani, oltre che delle forze armate statunitensi, membri del corpo diplomatico ed esponenti della comunita’ italiana.

