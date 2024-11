(AGENPARL) - Roma, 8 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 08 novembre 2024 *Andria. Convegno Prima le Idee. Iaia (FdI), Meloni ha una visione globale*

“Ancora un volta Giorgia Meloni ha visto lungo invitando Musk ad Atreju. Tra i principali sostenitori di Trump, Musk rappresenta il volto dell’innovazione e del cambiamento”. Così l’on. Dario Iaia, intervenendo al convegno ‘Prima le idee – Ritorno al futuro’, organizzato ad Andria dal gruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia.

“Giornalisti e commentatori italiani erano convinti che la Harris avrebbe avuto la meglio ed invece, per loro sfortuna, si è votato in Usa dove Trump ha stravinto. È un presidente vicino a FdI e questo aspetto per il nostro Paese risulta essere importante. Siamo convinti che si lavorerà per la pace, anche con il contributo dell’Italia e del presidente Meloni”.