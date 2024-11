Putin annuncia un’era di cambiamenti radicali e rivoluzionari

(AGENPARL) - Roma, 7 Novembre 2024

In un intervento alla riunione plenaria del circolo di discussione internazionale Valdai, il presidente russo Vladimir Putin ha descritto l’attuale contesto globale come un periodo di “cambiamenti cardinali e fondamentalmente rivoluzionari”. Durante il suo discorso, Putin ha sottolineato come la società moderna non solo sia in grado di comprendere i cambiamenti epocali in atto, ma ne sia anche protagonista e parte attiva.

Putin ha dichiarato che la società è direttamente coinvolta in processi estremamente complessi, evidenziando come il mondo si trovi ad affrontare un primo quarto del XXI secolo segnato da trasformazioni profonde. “Viviamo nell’era dei cambiamenti cardinali e, fondamentalmente, rivoluzionari,” ha detto il leader russo. “Non solo possiamo comprendere, ma anche essere partecipanti diretti dei processi estremamente complessi del primo quarto del XXI secolo”.

Implicazioni globali e il ruolo della Russia

Putin ha inquadrato questi cambiamenti come processi che non coinvolgono solo una singola nazione, ma il mondo intero, sottolineando la complessità e l’interdipendenza delle questioni attuali. In un’epoca di rivoluzioni tecnologiche, crisi ambientali e trasformazioni politiche globali, il ruolo dei cittadini – secondo Putin – non è più solo passivo, ma attivo e partecipativo.

La Russia, ha suggerito Putin, intende svolgere un ruolo di primo piano in questo processo, contribuendo a una nuova fase di sviluppo globale che trascende i vecchi schemi geopolitici. Il presidente ha implicitamente fatto riferimento a un mondo in cui l’influenza e le alleanze sono destinate a ristrutturarsi, con nuove dinamiche economiche e culturali che ridefiniranno l’ordine globale.

La società come attore del cambiamento

Uno dei messaggi centrali del discorso è stato il riconoscimento del ruolo attivo della società moderna, chiamata non solo a comprendere ma a partecipare ai cambiamenti. Secondo Putin, le persone oggi hanno accesso a una quantità di informazioni e strumenti senza precedenti, il che permette loro di influenzare direttamente i processi che stanno trasformando il mondo. Questo coinvolgimento attivo della società – una novità rispetto a epoche passate – rispecchia, per Putin, un cambio di paradigma nell’approccio al futuro, che richiede una collaborazione tra cittadini e istituzioni su scala globale.

Conclusione

L’intervento di Putin al Valdai ha messo in luce una visione del XXI secolo come un periodo di rivoluzione e transizione, dove il ruolo delle società è fondamentale per affrontare e plasmare i cambiamenti globali. Se da un lato le sfide sono molteplici, dall’altro la partecipazione diretta della società offre, secondo Putin, la speranza di un nuovo equilibrio mondiale che risponda alle esigenze di un’umanità sempre più consapevole e interconnessa.