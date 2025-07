Nota stampa – Calendario delle attività Musei Civici Complesso di San Paolo, nel weekend del 19 e 20 luglio.

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 Comune di Parma – nota stampa

CALENDARIO ATTIVITÀ MUSEI CIVICI DI SAN PAOLO

19-20 luglio

Parma, 16 luglio 2025. Sabato 19 e domenica 20 luglio sono previsti nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard.

Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Settore Cultura e Turismo del Comune di Parma.

Sabato 19 luglio

PINACOTECA STUARD

ore 11:00: laboratorio per bambini da 5 a 10 anni.

Sai cos’è un bozzetto?

Scopriamo insieme l’importanza di questo tipo di disegno e, dopo aver osservato alcune opere presenti nelle sale della Pinacoteca, realizziamo dal vero il nostro piccolo capolavoro.

Max. 10 partecipanti.

Domenica 20 luglio

PINACOTECA STUARD

ore 11: presentazione del Museo

Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca.

Non è richiesta la prenotazione.

MUSEI CIVICI – ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND:

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato e domenica dalle 10.30 alle 14, con ultimo ingresso alle ore 13:30.

Museo dell’Opera, Casa del Suono, Casa natale Arturo Toscanini: sabato e domenica dalle 10.00 alle 14.00, con ultimo ingresso alle 13:30.

Camera di San Paolo: sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 18.00.

INGRESSO

Ingresso gratuito ai Musei Civici: Castello dei Burattini – Museo Giordano Ferrari, Pinacoteca Stuard, Casa del Suono, Museo dell’Opera, Casa natale Arturo Toscanini.

Ingresso a pagamento alla Camera di San Paolo

CONTATTI:

