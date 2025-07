CS AiBi RDC Dal nostro cuore a quello dell’Africa un altro viaggio progetto concluso

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

Repubblica Democratica del Congo.

Dal nostro cuore a quello dell’Africa:

una speranza per 272 bambini vittime di abbandono

A Goma e Kinshasa, concluso il progetto, co-finanziato dalla CAI – Commissione per le Adozioni

Internazionali, per restituire famiglia, salute e futuro ai minori più vulnerabili: ecco i risultati

Goma – 16 luglio 2025

Si è concluso con successo il progetto Dal nostro cuore a quello dell’Africa – Un altro viaggio, finanziato

dalla CAI (Commissione per le Adozioni Internazionali).

Il progetto, della durata di 20 mesi, è stato realizzato nelle città di Goma e Kinshasa, con l’obiettivo di

promuovere il diritto dei minori a vivere e crescere in una famiglia. In particolare, ha sostenuto il

reinserimento familiare, l’affido e l’adozione per bambini orfani o privi di cure parentali nella Repubblica

Democratica del Congo.

Per i minori accolti negli istituti, è stata garantita una presa in carico integrata e multidimensionale, volta a

rispondere in modo personalizzato ai bisogni di ciascun bambino attraverso assistenza, cura, protezione e

supporto psicosociale.

I destinatari del progetto

Il progetto ha coinvolto:

272 minori orfani, fuori famiglia o provenienti da contesti di estrema vulnerabilità, così distribuiti:

137 bambini accolti o seguiti in famiglia dal centro FED di Goma

104 bambini dal centro SODAS di Goma

23 bambini dal centro Nid d’Espoir di Kinshasa

8 bambini dalla casa-famiglia St Ignace di Kinshasa

Tutti i minori hanno beneficiato di sostegno psicosociale, educativo e scolastico, supporto alimentare e

sanitario, assistenza igienica e attività ludico-ricreative.

28 famiglie riunificate con 30 minori precedentemente accolti nei centri FED e SODAS di Goma,

grazie a interventi di ricerca familiare, mediazione, monitoraggio, formazione alla genitorialità e

avvio di attività generatrici di reddito.

10 care-leavers dei centri FED e SODAS di Goma, che hanno ricevuto formazione professionale per

favorire l’autonomia dopo l’uscita dall’orfanotrofio.

15 operatori dei centri per la protezione dell’infanzia a Goma, formati su tematiche giuridiche,

sanitarie, igieniche, oltre a ricevere supporto psicologico e partecipare ad attività sociali.

Le testimonianze dei centri coinvolti

FED – Goma: