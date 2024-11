(AGENPARL) - Roma, 7 Novembre 2024

(AGENPARL) – gio 07 novembre 2024 Ponte Stretto, Stancanelli (Lega), Pd boicotta opere strategiche, atteggiamento anti italiano

Bruxelles, 7 nov – “Assurdo e incomprensibile atteggiamento anti-italiano del Pd, che boicotta infrastrutture fondamentali per tutto il Paese. Il Ponte sullo Stretto è un’opera necessaria, strategica a livello internazionale, sulla quale l’Ue più volte si è espressa in modo favorevole. Chiedere all’Europa di penalizzare il proprio paese al solo fine di attaccare i propri avversari politici non solo è insensato, ma è anche irrispettoso nei confronti dei territori e dei cittadini che da troppi anni attendono un’infrastruttura decisiva per la crescita della Sicilia, del Sud e di tutta l’Italia”.

Così in una nota Raffaele Stancanelli, europarlamentare siciliano della Lega.