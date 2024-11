Venturini: Garantire la continuità delle imprese agricole per chi installa agrovoltaico

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI AGROVOLTAICI.

VENTURINI: “APPROVATO IL NOSTRO EMENDAMENTO PER GARANTIRE LA CONTINUITA’

DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA O PASTORALE”

Martedì 29 ottobre il consiglio regionale ha approvato un progetto di legge

che contiene disposizioni di adeguamento ordinamentale su varie materie,

inclusa la regolamentazione degli impianti agrovoltaici.

“I principi introdotti da questa legge sono due – spiega Elisa Venturini,

capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale – Il primo è il

rafforzamento della caratteristica agricola dell’impianto che può essere

realizzato solo da imprenditori agricoli con fascicolo aziendale

disponibile all’interno del sistema informativo del settore primario.

Il secondo principio è il recepimento di un emendamento che ho presentato

assieme al collega Roberto Bet che prevede espressamente la necessità di

dare continuità all’attività agricola o pastorale sull’area interessata.

Sarà la Giunta regionale a dover provvedere all’adozione di criteri che

regolino l’esistenza e la resa della coltivazione nonché al mantenimento

dell’indirizzo produttivo. E’ anche prevista la possibilità di passare ad

un indirizzo produttivo di valore economico più elevato, per esempio i

prodotti agricoli di qualità, ma quel che conta è il messaggio che passa e

cioè che gli impianti agrovoltaici devono essere strettamente connessi e no

alternativi alle attività di coltivazione o di pastorizia che si svolgono

sui terreni che li ospitano”.