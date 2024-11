(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 MANOVRA, DELL’OLIO (M5S): BOCCIATURA UNANIME, MELONI-GIORGETTI TRAGGANO CONCLUSIONI

ROMA, 4 NOVEMBRE 2023 – “I soggetti auditi oggi in commissione Bilancio alla Camera hanno bocciato unanimemente la Manovra. Insufficienti le risorse per la Sanità e i più fragili, niente per la crescita del Paese e promesse tradite, come quelle sulle pensioni. Insomma: una legge di Bilancio da zero spaccato. Persino da Confindustria, soggetto non ostile al Governo, sono giunte dure critiche al testo. Ora il duo Meloni-Giorgetti tragga le conclusioni e agisca di conseguenza”. Così in una nota il vicepresidente della commissione Bilancio della Camera Gianmauro Dell’Olio (M5S).

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle