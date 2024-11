(ARC) Prot. civile: Riccardi, su Tagliamento no ambientalismo da salotto

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

lun 04 novembre 2024

alla sicurezza sull’asta del Tagliamento a 58 anni dall’alluvione

di Latisana

Latisana, 4 nov – “Con l’ambientalismo da salotto e con le

indecisioni che protratte nel tempo di fatto diventano decisioni,

non si garantiscono sicurezza e i servizi primari ai cittadini.

Sono passati 58 anni dall’alluvione di Latisana quando, il 4

novembre del 1966, alle 19:10, il fiume ruppe gli argini causando

devastazione, portando morte e dolore. Da allora un’opera

ritenuta fondamentale sul medio tratto dell’asta del corso ? al

centro di polemiche e petizioni strumentali, che dividono le

comunit? e non guardano al bene comune del nostro territorio”.

Cos? l’assessore alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia

Riccardo Riccardi che questo pomeriggio ha partecipato ed ?

intervenuto al convegno “Latisana 4 novembre 1966-2024: 58esimo

anniversario dell’alluvione”, un momento di incontro,

informazione, riflessione e confronto con esperti e con la

cittadinanza organizzato dal Comune di Latisana in collaborazione

con il Gruppo di volontari comunali di protezione civile della

cittadina, anche per ricordare le persone che perirono nella

disgrazia.

“L’arma della petizione non risolve, cos? come non aiuta la

raccolta di firme che spesso va a carpire la buona fede della

gente – ha sottolineato Riccardi, sostenendo la necessit? di

arrivare alla migliore soluzione possibile -. Questo ? il tempo

della responsabilit? e tutti dobbiamo rendercene conto: un tempo

nel quale ? necessario agire, a difesa anche di coloro che creano

divisione e ostacolo senza comprendere la reale portata di

un’opera, assolutamente necessaria, qualsiasi essa dovesse

essere. Sappiamo che la grande piena ritorner?: il nostro dovere

? fare il possibile per proteggere popolazioni, territori e

infrastrutture”.

L’assessore Riccardi ha posto poi l’accento sugli interventi che

sono stati eseguiti sul Tagliamento a seguito dell’emergenza

Vaia: “Trenta milioni di opere nel solo bacino di questo grande

fiume – ha ricordato l’esponente dell’Esecutivo -; lavori

fondamentali, che hanno aumentato considerevolmente la resilienza

del nostro territorio, che diversamente avrebbe scontato bilanci

ben diversi a fronte degli eventi violenti e improvvisi che si

sono succeduti dopo la tempesta e che continuano a minacciare il

Friuli Venezia Giulia per un meteo profondamente mutato”.

Riccardi ha ricordato anche i grandi passi avanti fatti dal

Sistema di Protezione civile della nostra Regione dal post

terremoto 1976: “Da allora abbiamo affrontato situazioni di

emergenza e condizioni di criticit? prima sconosciute, andando a

creare un bagaglio di conoscenze e nozioni pratiche che non ha

precedenti: oggi abbiamo la grande responsabilit? di trasmettere

questo sapere alle generazione che verranno, perch? questa

straordinaria esperienza continui nel tempo”.

Durante il convegno, preceduto da un minuto di silenzio e dalla

preghiera del parroco, monsignor Carlo Fant, sono state

approfondite varie tematiche: ? stato presentato il progetto

della nuova sede della Protezione civile di Latisana, per la

quale i lavori – in due lotti, per 1,5 milioni di euro

complessivi – saranno consegnati nei primi mesi del 2025; sono

stati spiegati i contenuti del Piano di emergenza comunale e

sottolineata l’importanza del suo costante aggiornamento. Il

direttore centrale della Protezione civile della Regione, Amedeo

Aristei, ha quindi illustrato ai partecipanti al convegno il

funzionamento del Sistema di Pc a livello regionale e nazionale.

Lo storico locale Enrico Fantin ha ripercorso, infine, il dramma

sociale ed economico che port? con s? l’alluvione del 1966.

A fare gli onori di casa ? stato il sindaco di Latisana,

Lanfranco Sette. Al termine del convegno, tramite gli

altoparlanti, in piazza Indipendenza ? stato diffuso il rumore

dell’acqua del Tagliamento dopo la rottura degli argini.

