(ACON) 4 NOVEMBRE. CALLIGARIS A REDIPUGLIA: FESTA SENTITA, TORNI NAZIONALE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 (ACON) Trieste, 4 nov – “Nella giornata dedicata all’unit?

nazionale, alle Forze armate e ai Caduti in guerra, ? doveroso

richiamare gli italiani a riconoscere l’importanza di queste

figure fondamentali, i nostri militari, che difendono il Paese

garantendo la pace, la sicurezza e il mantenimento della

democrazia”. Cos? in una nota Antonio Calligaris, presente alla

tradizionale cerimonia del 4 novembre al Sacrario di Redipuglia

in rappresentanza del Consiglio regionale.

“Va espressa stima e gratitudine per il lavoro che donne e uomini

delle Forze armate svolgono quotidianamente in situazioni

delicate, animati da coraggio, dedizione e senso del dovere.

Quella di oggi – ha affermato Calligaris a margine della

cerimonia – ? una ricorrenza importante, che dovrebbe tornare a

essere festa nazionale come in passato”.

“Il 4 novembre ? una data molto sentita per tutta la popolazione

del Friuli Venezia Giulia, infatti viene celebrata in ogni

Comune, se non anche in varie frazioni. Al Sacrario militare

questa mattina erano presenti numerose classi di scuole di ogni

grado. ? questo il modo per mantenere vivo lo spirito di

Redipuglia, ovvero attraverso il coinvolgimento dei giovani e

degli studenti”, ha concluso il consigliere.

ACON/COM/rcm

041808 NOV 24