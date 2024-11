FSC, CONGEDO CON IL GOVERNO MELONI STOP A SPRECHI, REGALIE, CLIENTELE. LA SINISTRA SE NE FACCIA UNA REGIONE

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

“L’esperto collega deputato e già capo di gabinetto del presidente Emiliano, Claudio Stefanazzi, si arrampica sugli specchi nel tentativo di difendere l’indifendibile. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sono destinate, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del dl 124/2023, ad interventi infrastrutturali o a linee di azione. Il governo di Giorgia Meloni e nello specifico il Ministro Fitto che ne ha la delega, in coerenza con le finalità del FSC ha inteso destinare le risorse alla realizzazione di infrastrutture funzionali alla riduzione dei divari economici e sociali del mezzogiorno. In questi anni alcune regioni del Sud, fra cui la Puglia, hanno utilizzato le risorse europee e nazionali destinati alle politiche di coesione a spese corrente, in alcuni casi per eventi e iniziative di nessun ritorno per il territorio magari solo perché organizzati da amministrazioni amiche. È stata così completamente snaturata la tipologia del fondo che come è noto è un fondo di conto capitale e non di spesa corrente.

Invece, è evidente anche ai non addetti ai lavori, che la riduzione dei divari non ha bisogno di spesa corrente ma di investimenti in contro capitale di qualità. Ed è questo il senso dell’impostazione che il Governo Meloni ha inteso dare all’utilizzo dei fondi FSC con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. I fatti confermano che il Governo Meloni lavora per il Sud, per i giovani, per la riduzione dei divari territoriali e soprattutto per la crescita economica, come certificano i recenti dati Svimez, che vedono il Mezzogiorno crescere di circa mezzo punto in più della media nazionale, con un incremento di nuovi occupati pari al 2,6%, a fronte di un tasso medio pari all’1,8%, e con gli investimenti in opere pubbliche ed in infrastrutture che passano da 8,7 miliardi nel 2022 a 13 miliardi nel 2023. Chi oggi, a cominciare dalla sinistra al Governo della Regione Puglia, fa finta di non conosce le norme e contesta questa impostazione se ne faccia una ragione, con il Governo Meloni è finito il tempo dello scempio del Fondo di Sviluppo e Coesione utilizzato per sprechi, regalie, clientele”.

Così, il deputato salentino Saverio Congedo capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze.

