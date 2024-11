(ARC) 3 novembre 1918: Scoccimarro, Trieste celebra orgoglio e libert

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

cerimonie per truppe italiane a Trieste

Trieste, 3 nov – “Oggi celebriamo non solo un momento storico

per la citt? di Trieste, ma riaffermiamo l’orgoglio di

appartenenza a questa terra e il valore della libert?: le date

del 3 novembre 1918, assieme a quella celebrata pochi giorni fa

il 26 ottobre, possono sembrare solo eventi lontani dei libri di

storia, ma rappresentano capisaldi della storia complessa della

nostra citt?: le commemorazioni non sono servono solo per

ricordare, ma anche come punto di partenza per progettare il

futuro avendo conoscenza di quali sono le nostre radici, la

nostra tradizione, la nostra storia”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente,

Fabio Scoccimarro, a margine della sua partecipazione in

rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia alla cerimonia

dell’ammainabandiera in Piazza Unit? d’Italia per il 106?

anniversario dell’arrivo delle truppe italiane a Trieste, il 3

novembre 1918.

La staffetta di Bersaglieri, partita da San Giusto ? arrivata in

Piazza Unit?, ha attraversato la piazza di corsa tra labari,

rappresentanze di associazioni combattentistiche e d’arma, per

arrivare fino al monumento al Bersagliere sulla Scala reale per

la deposizione della corona d’alloro.

Alla celebrazione, che ha coinciso con la festivit? di San Giusto

patrono di Trieste, erano presenti, tra gli altri, il sindaco

Roberto Dipiazza, il viceprefetto Emanuela Milan, il questore

Pietro Ostuni, il comandante dell’XI Reggimento Bersaglieri

Gabriele Vacca, il presidente regionale dell’Associazione

nazionale Bersaglieri Giuseppe Iacca con il presidente

provinciale Ettore Esposito.

