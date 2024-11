(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Scuola: Murelli (Lega), sinistra sempre nemica Forze ordine e legalità

Roma, 2 nov. – “Sulla dimostrazione della Polizia di Stato all’Expo Training, stiamo assistendo alle solite critiche fantasiose e strumentali di una sinistra a cui non piace insegnare la legalità ma preferisce spiegare, in linea con la Salis, come occupare le case degli altri. Ancora una volta, la sinistra si dimostra nemica delle Forze dell’ordine che affrontano quotidianamente un duro lavoro anche per mantenere l’ordine pubblico. Noi saremo sempre dalla parte di chi insegna la legalità e lavora con impegno e dedizione per garantire a tutti i cittadini massima sicurezza”.

Così in una nota la senatrice della Lega Elena Murelli.

Ufficio Stampa Lega Senato