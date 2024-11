(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 MIGRANTI: BERGAMINI, “ITALIA GUIDA IL CAMBIAMENTO IN UE CON MODELLO ALBANIA”

“Il leader del Ppe Manfred Weber conferma la strada pragmatica dei popolari sul dossier migratorio, sottolineando l’interesse verso un ‘modello Albania’ che, fa giustamente notare, è stato improntato in piena consonanza con il diritto e i valori dell’Unione Europea. Questo significa che l’Italia a guida centrodestra è un interlocutore fondamentale per quei cambiamenti necessari a livello comunitario per affrontare le sfide che ha di fronte, tra le quali il contrasto ai flussi irregolari. Da questa logica appare sempre più escluso il centrosinistra nostrano, intrappolato in una concezione ideologica di una contrapposizione sterile, del tutto sganciata rispetto alle aspettative dei cittadini”. Lo afferma, in una nota, Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.

