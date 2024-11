(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 Comunicato Stampa

EMILIA ROMAGNA, ANAS: A MERCATO SARACENO

(FC) CHIUSA LA SS71 “UMBRO CASENTINESE

ROMAGNOLA” E LO SVINCOLO DELLA E45

Bologna, 2 novembre 2024

In località Mercato Saraceno, in provincia di Forlì Cesena, è

provvisoriamente chiusa la strada statale 71 “Umbro Casentinese

Romagnola” e lo svincolo della E45 in ingresso e in uscita, a causa

di operazioni di bonifica e sicurezza in corso in un’azienda chimica

limitrofa alla strada.

Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

