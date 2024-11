Comunicato controlli straordinari Carabinieri Bolzano

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI IN TUTTA LA PROVINCIA DI BOLZANO. NEL MIRINO, LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA NELLA NOTTE DI “HALLOWEEN”. BLOCCATI DUE PREDONI PRONTI A COLPIRE.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano, nella notte di “halloween”, tra giovedì e venerdì, ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio in tutta la provincia altoatesina. Sono state impegnate oltre 60 pattuglie con 120 militari delle Stazioni e dei Nuclei Radiomobile Carabinieri. Hanno eseguito controlli a tappeto lungo gli assi della viabilità primaria e secondaria della provincia, senza tralasciare aree isolate che potessero essere oggetto di attenzione da parte di malintenzionati approfittando dei festeggiamenti nella notte di “Halloween” con diverse persone mascherate presenti in strada per la circostanza.

Sono state controllate più di 1000 persone e 600 veicoli, nonché 80 esercizi pubblici, tra cui:

molti sono stati i giovani in manifesto stato di ubriachezza, alcuni dei quali disturbavano la quiete pubblica nei centri storici, come quello di Bressanone, dove sono stati esplosi in piena notte numerosi fuochi d’artificio;

dieci sono state le persone colte alla guida di autovetture in stato ebbrezza alcolica, due con valori elevatissimi (oltre 2 g/l), con ritiro immediato della patente di guida e tre veicoli sequestrati ai fini della confisca;

sei giovani sono stati sorpresi consumare sostanze stupefacenti di vario tipo ed altre ne detenevano sulla propria persona, tutte sottoposte a sequestro, con segnalazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.

Ai controlli dei Carabinieri presenti su tutto il territorio provinciale, non sono sfuggiti: