(ACON) SETTIMANA IN CR. COMMISSIONI PER TAGLIAMENTO, DDL NAUTICA E MIGRANTI

(ACON) Trieste, 2 nov –

immigrazione saranno i temi al centro delle attivit? in programma

la prossima settimana in Consiglio regionale.

Luned?, a partire dalle ore 9.45, la IV Commissione permanente,

presieduta da Alberto Budai (Lega), ascolter? le istanze del

mondo associazionistico, scientifico e di tutti i portatori di

interesse in merito al progetto per la costruzione della traversa

laminante adiacente al ponte di Dignano (Ud) e sul tema della

messa in sicurezza del fiume Tagliamento.

La proposta di legge di iniziativa del consigliere Giuseppe

Ghersinich (Lega) “Norme per l’esercizio dell’attivit? subacquea

industriale”, sar? oggetto, invece, dei lavori della II

Commissione, presieduta da Markus Maurmair (Fratelli d’Italia),

chiamata ad esprimere il proprio parere sulla pdl marted?

pomeriggio, a partire dalle ore 14.

A seguire, dalle ore 15, verr? illustrato, il disegno di legge 28

“Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore

nautico regionale”, a cui seguiranno le audizioni con i portatori

di interesse del comparto in questione.

I lavori sul ddl 28 continueranno anche mercoled? 6 novembre,

alle ore 14, con la VI Commissione consiliare, presieduta da

Roberto Novelli (Forza Italia), chiamata ad esprimere parere

sulle parti di competenza, mentre alle 14.30 sar? la volta della

IV Commissione.

Il tema dell’immigrazione sar?, invece, oggetto dei lavori

dell’Ufficio di presidenza della VI Commissione che nella

mattinata di marted? 5, a partire delle ore 10, si recher? in

visita presso la struttura di accoglienza per minori stranieri

non accompagnati “Il mondo in casa” di Udine.

