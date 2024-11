(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

#NessunaScusa: Roma Capitale lancia la nuova campagna di comunicazione e un mese di eventi contro la violenza sulle donne

Roma, 1 novembre 2024 – In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il 25 novembre, Roma Capitale lancia #NessunaScusa, una campagna di comunicazione multisoggetto che attraversa tutta la città, con un messaggio chiaro e forte: nessuna scusa può giustificare la violenza di genere. Cartelloni, affissioni digitali e social diffondono un appello diretto a tutta la cittadinanza, chiamando ognuno a fare la propria parte contro ogni forma di abuso.

“La violenza sulle donne è un’emergenza sociale che riguarda tutti. Roma ha preso fin da subito una posizione chiara e incontrovertibile: siamo dalla parte delle donne e contro chi fa violenza o confonde l’amore con il possesso. Saremo sempre in prima fila, attraverso numerose iniziative, campagne di sensibilizzazione e di comunicazione. #NessunaScusa ricorda a tutti i romani e a tutte le romane che la responsabilità di porre fine alla violenza è collettiva e che ognuno può, e deve, fare la sua parte per la parità e contro ogni forma di abusi e discriminazioni” dichiara il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

La campagna #NessunaScusa è promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità, che a novembre darà vita a un mese intero di eventi sul tema della violenza di genere. Il programma comprende una serie di iniziative, tra cui spettacoli, laboratori, incontri e attività sportive in collaborazione con Biblioteche di Roma, i Centri Anti Violenza, la Presidenza dell’Assemblea Capitolina e i Municipi. Ogni attività è pensata per coinvolgere giovani, famiglie e cittadini di ogni età, sensibilizzando la comunità e offrendo spazi di riflessione su un tema di vitale importanza.