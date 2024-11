(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 M5S: PIENA SOLIDARIETA’ A IURILLO

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà a Vincenzo Iurillo, giornalista del Fatto Quotidiano oggetto di una vile aggressione verbale da parte di Salvatore Langillotto, pregiudicato per concorso esterno in associazione camorristica e accusato di aver stalkerato Iurillo per i suoi articoli. Come Movimento 5 Stelle siamo al fianco di Iurillo e di chi, come lui, garantisce un’informazione libera e indipendente”.

Così in una nota Michele Gubitosa, vice presidente del M5S e componente della commissione Antimafia.

