La Toscana delle Donne con i colori di Lucca Comics&Games

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 E’ stata la terza giornata di Lucca Comics&Games a ospitare, nella Sala

Tobino del Palazzo Ducale, la presentazione dell’edizione de La Toscana

delle Donne 2024, il Festival della Regione Toscana ideato dalla capo di

Gabinetto della presidenza Cristina Manetti e dedicato alla parità di

genere e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Una presentazione tutta a colori, grazie alla collaborazione che quest’anno

è stata inaugurata tra la Toscana delle Donne e Lucca Comics& Games.

Sul palco, il presidente della Regione Eugenio Giani, Cristina Manetti,

Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Comics&Games, Nicola

Lucchesi, presidente di Lucca Crea, le tre fumettiste Alice Milani, Rita

Petruccioli e Margherita Tramutoli in arte “La Tram” e Barbara Gozzi e

Annalisa Quillici curatrici per Lucca Comics & Games della mostra dedicata

alle tre fumettiste.

“Dobbiamo guardare a Lucca Comics&Games come a un’espressione culturale

che i giovani seguono e che i giovani amano – ha detto il presidente

Eugenio Giani intervenuto alla presentazione lucchese – La collaborazione

con la Regione Toscana e con la Toscana delle Donne per questo è

significativa perché riesce a valorizzare un linguaggio utile a far

passare messaggi legati alla parità di genere”.

“Sono felicissima di questa nuova collaborazione con Lucca Comics&Games

che arricchisce anche la Toscana delle Donne – ha detto Cristina Manetti,

capo di Gabinetto del presidente – Attraverso tre bravissime fumettiste

riusciremo a parlare a migliaia di giovani perché il Comics è un mondo

straordinario grazie al quale possiamo allargare il raggio del nostro

messaggio attraverso i loro lavori. Così parleremo di diritti, diritti

delle donne, di parità di genere. Riuscire a coinvolgere sempre più

persone e soprattutto i giovani è importante, se non si parla ai giovani

il lavoro è a metà. C’è ancora molto da fare, il percorso è ancora

lungo e lungo è il viaggio, ma “Il viaggio” è il tema del Festival

2024 e siamo qua per camminare insieme, più siamo meglio è”.

Alice Milani, Rita Petruccioli e “La Tram” con la loro arte delicata e

incisiva svilupperanno il tema dell’anno e le loro opere saranno in una

mostra in Palazzo Strozzi Sacrati che sarà inaugurata il 16 novembre.

Nello stesso giorno le tre artiste saranno presenti all’evento di apertura

ufficiale de La Toscana delle Donne, sul palco del Teatro del Maggio di

Firenze, dove creeranno tre opere originali che verranno, in seguito,

battute all’asta tramite la piattaforma CataWiki il cui ricavato sarà

destinato a sostenere progetti di aiuto alle donne.