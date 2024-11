(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

Eav, Nappi (Lega): unici responsabili del disastro sono vertici azienda e

De Luca

“Non si premurino di fare un’inchiesta interna sulle responsabilità. Quelle

sono evidenti a chiunque abbia un po’ di buon senso e un minimo di

conoscenza delle regole di amministrazione. La colpa di questa ennesima

figuraccia è di chi non sa guidare questa società pur rivestendo il doppio

ruolo di presidente e di direttore generale, e di chi guida la Regione e

non lo manda a casa. Non osino piuttosto scaricare colpe sui dipendenti e

sugli esecutori come sono usi fare perché non esiteremo a denunciare

anche agli organi competenti le loro condotte”. Lo dichiara Severino

Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

