Montagna, Lega: più tutele e garanzie servizi con incentivi allo sviluppo, grazie Calderoli

Roma, 31 ott. – “Grazie all’impegno della Lega al Governo, e in particolare del ministro Calderoli principale fautore del provvedimento, c’è il primo via libera del Parlamento a una legge quadro per il riconoscimento e la valorizzazione delle zone montane. Vengono previste misure per promuovere le attività e lo sviluppo economico, agevolazioni fiscali rivolte a giovani e famiglie, attribuendo compiti alle amministrazioni locali e valorizzando il patrimonio culturale e ambientale. Il tutto dando piena attuazione all’articolo 44 della Costituzione, che riconosce e promuove le zone montane: da oggi riconosciamo le specificità di queste aree, garantendo servizi essenziali adeguati e risorse ad hoc, guardando anche alla comunicazione e alle infrastrutture digitali. Per la Lega il tema è importante e con questa norma interveniamo affinché la montagna sia concretamente un’opportunità per chi nasce, vive e lavora in questi territori”.

Così i senatori della Lega Daisy Pirovano, co-relatrice e capogruppo in commissione Affari costituzionali, Paolo Tosato, Nicoletta Spelgatti, Giorgio Maria Bergesio ed Elena Testor.

