MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 2024, ORE 9.30 – LA SALUTE NEL PIATTO CON LA FILIERA MADE IN ITALY

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 31 Ottobre 2024

Martedì 5 novembre 2024, ore 9.30

Palazzo Rospigliosi, Via Ventiquattro Maggio, 43 – Roma

LA SALUTE NEL PIATTO CON LA FILIERA MADE IN ITALY

Agroalimentare e medici pediatri a confronto

L’importanza di una corretta alimentazione basata sui principi della Dieta Mediterranea come antidoto ai problemi causati dal cibo spazzatura, soprattutto nelle giovani generazioni, è il tema al centro dell’incontro su “La Filiera Italiana nel Piatto del bambino” organizzato in collaborazione con Plasmon. Un’occasione di confronto tra l’agroalimentare Made in Italy e autorevoli esponenti del mondo dei medici pediatri nazionali sul ruolo del cibo nella crescita, per fornire consigli per il benessere dei più piccoli ma anche mette in guardia le famiglie rispetto alla diffusione di modelli di consumo rischiosi.

L’appuntamento è per martedì 5 novembre al Centro congressi di Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti, in via XXIV Maggio 43 a Roma.

L’iniziativa vedrà la presenza di Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, Luigi Scordamaglia, Amministratore Delegato di Filiera Italia, Ruggero Francavilla, Professore Ordinario di Pediatra presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) e Responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera del Policlinico di Bari – Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII; Antonio D’Avino, Presidente Nazionale Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), Luigi Nigri, Vice Presidente Nazionale Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), Roberto Caputo, Vice Presidente Nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), Luigi Cimmino Caserta, Responsabile degli Affari istituzionali di KraftHeinz–Plasmon e delegato di Filiera Italia per lo sviluppo delle attività di Relazioni istituzionali sul segmento materno-infantile sull’importanza della prevenzione vaccinale contro le principali malattie infettive, stagionali e non.

A moderare il confronto saranno Alessandro Apolito, Capo Servizio Tecnico – Gabinetto di Presidenza e Segreteria Generale Coldiretti e Marco Giorgetti, Ceo di Value Relations.