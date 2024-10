(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 ANTIMAFIA. DE CORATO (FDI): DA M5S ATTACCHI STRUMENTALI A COLOSIMO PER DISTRARRE ATTENZIONE DA CRISI

“Gli attacchi a Chiara Colosimo sono strumentali e sono un solo un becero tentativo di ribaltare la realtà. La Presidente della Commissione Antimafia sta svolgendo il suo ruolo con imparzialità e senso delle istituzioni. Insomma, il suo operato finora è stato integerrimo. È evidente, con queste premesse, che il tentativo di infangarla per foto vecchie di anni e già note all’opinione pubblica, serve solo come arma di distrazione di massa ai Cinque Stelle sia per nascondere la propria gravissima crisi di consensi, sia per coprire le responsabilità di due ex magistrati eletti tra le proprie fila, Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato, la cui posizione coinvolti nel filone di indagine di fatti gravissimi. Per questo la loro presenza, quando si discute di fatti in cui potrebbero essere interessati direttamente, deve essere evitata. Al Presidente della Commissione va la mia solidarietà e quella di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in commissione”. Lo ha detto Riccardo De Corato, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione bicamerale Antimafia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati