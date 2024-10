(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Spagna: Bergamini, vicini a popolazione colpita

“Siamo vicini al popolo spagnolo per la calamità che ha colpito la zona di Valencia e altre province meridionali. In queste ore drammatiche, la sofferenza delle famiglie delle vittime, delle istituzioni e di tutti i cittadini è anche la nostra. Siamo vicini inoltre a tutti gli operatori che con grande abnegazione stanno intervenendo per affrontare l’emergenza e alleviare la sofferenza della popolazione”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito azzurro.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma