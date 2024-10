Massoneria. Leo Taroni potrebbe insediarsi come Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia: Implicazioni giuridiche della recente ordinanza del Tribunale di Roma

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

Leo Taroni potrebbe insediarsi come Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia: Implicazioni giuridiche della recente ordinanza del Tribunale di Roma.

La sedicesima sezione civile, con il suo recente atto, ha riconosciuto Leo Taroni come il legittimo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (GOI), sospendendo l’efficacia della proclamazione di Antonio Seminario. Questa decisione giuridica, ancora passibile di impugnazione, rappresenta un punto di svolta in una controversia interna al GOI che ha suscitato un vasto interesse, portando alla luce dinamiche complesse tra le alte cariche dell’organizzazione.

Ai sensi dell’articolo 282 del Codice di Procedura Civile, gli atti di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti, consentendo a Leo Taroni di insediarsi come Gran Maestro già prima del passaggio in giudicato. Pertanto, salvo un intervento sospensivo del provvedimento o l’accoglimento di una sospensione cautelare, Taroni potrebbe assumere il controllo delle funzioni di Gran Maestro e avviare le attività previste dalla carica.

Il deposito della ordinanza in cancelleria avviene con una comunicazione ufficiale — il cosiddetto “biglietto di cancelleria” — che il cancelliere invia ai procuratori delle parti, notificando il dispositivo. Da questo momento, decorrerebbe il termine per proporre impugnazione. La parte interessata, tuttavia, potrebbe accelerare i tempi notificando formalmente la sentenza alla controparte. Tale notifica avvierebbe il “termine breve” di 30 giorni entro cui la parte notificata dovrebbe, eventualmente, impugnare la decisione.

L’insediamento di Leo Taroni come Gran Maestro potrebbe portare a un riesame degli emolumenti e delle spese legali accumulate durante la controversia, che potrebbero essere imputate alle casse dell’organizzazione. Taroni, una volta insediato, avrebbe anche facoltà di indirizzare eventuali azioni di rivalsa o compensazione nei confronti dei soggetti coinvolti, qualora ritenga che vi siano stati abusi o spese indebite. D’altro canto, la parte soccombente potrebbe essere gravata delle spese legali, in conformità a quanto stabilito dal giudice nelle sue disposizioni finali.

L’iter per la notifica della sentenza prevede che la comunicazione debba essere inviata al procuratore costituito o alla parte stessa, in caso di costituzione personale. L’articolo 170 c.p.c. disciplina le modalità per notificazioni e comunicazioni, imponendo formalità che garantiscano la corretta e completa trasmissione delle informazioni. Qualsiasi irregolarità nella notifica potrebbe, infatti, dar luogo a vizi formali che potrebbero incidere sulla validità dell’atto stesso o sulla decorrenza dei termini per l’appello.

Salvo ulteriori sviluppi o impugnazioni efficaci, Leo Taroni potrebbe assumere pienamente il ruolo di Gran Maestro, legittimato dal provvedimento del Tribunale di Roma. La sua leadership, se non contrastata da eventuali appelli o sospensioni della sentenza, potrebbe consolidarsi come riconosciuta all’interno del GOI, chiudendo un periodo di instabilità per l’istituzione.