Il consiglio metropolitano a fianco dei 150 lavoratori della Bystronic di San Giuliano Milanese e Pieve Emanuele a rischio licenziamento

Giuliano Milanese e Pieve Emanuele a rischio licenziamento

Oggi il consiglio metropolitano ha votato all’unanimità un ordine del giorno che chiede l’immediata

apertura tavolo di confronto con la Bystronic, multinazionale svizzera specializzata nella

produzione di macchine di automazione industriale, per bloccare la procedura di cessazione attività

negli stabilimenti di San Giuliano Milanese e Pieve Emanuele che determinerà il licenziamento di

150 lavoratrici e lavoratori. Così commenta il vicesindaco Francesco Vassallo: “Fare imprese non

significa esclusivamente fare business ma anche assumersi una responsabilità sociale verso una

comunità, per questo motivo oggi l’intero consiglio metropolitano ha espresso solidarietà alle

lavoratrici e ai lavoratori e chiesto con forza ai vertici di Bystronic di tornare sui propri passi; è

necessario aprire un percorso che coinvolga anche la Regione Lombardia e il Ministero delle

imprese e del made in Italy per individuare e percorrere delle vie alternative ai licenziamenti;

quando un sito produttivo chiude si perdono professionalità, ricchezza e opportunità, e questa

prospettiva per noi oggi è inaccettabile”

Milano 30 ottobre 2024

