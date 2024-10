ENRICO FABBRO : IL PARTITO POPOLARE EUROPEO, DI TAJANI, CESA E BANDECCHI, E’ LA NOVITA’ POLITICA ITALIANA

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

Con la chiusura delle urne e la pubblicazione dei dati ufficiali delle recenti elezioni regionali in Liguria, il panorama politico sembra offrirci una narrativa differente da quella raccontata dai leader del centro-sinistra, tra cui Schlein, Bonelli e Fratoianni, che, pur uscendo sconfitti, continuano a descrivere il risultato come una “vittoria”. Tuttavia, i numeri raccontano una storia più complessa. I risultati elettorali mostrano una nuova verità: il Partito Popolare Europeo (PPE), rappresentato da Antonio Tajani, Lorenzo Cesa e il nuovo protagonista Stefano Bandecchi, ha raggiunto in Liguria un significativo 9,61% dei consensi. Questa piazza il PPE come la seconda forza politica della coalizione di centrodestra, subito dietro a Fratelli d’Italia (FdI) ma superando La Lega. Non solo: a livello complessivo, il PPE diventa la terza forza politica in assoluto, dietro il Partito Democratico (PD) e FdI.

Questi dati suggeriscono un consolidamento della presenza del PPE come pilastro fondamentale del centrodestra italiano, una tendenza che potrebbe influire sugli equilibri nazionali. Ma cosa rappresenta davvero questo risultato?

Il risultato ligure potrebbe essere interpretato come un vero e proprio “laboratorio politico” per il futuro del centrodestra e, in generale, per l’intero sistema politico italiano. Se i risultati di questa sperimentazione continuassero su questa linea, potrebbero emergere nuovi scenari per le prossime elezioni nazionali e regionali. L’ipotesi di un’alleanza che abbraccia l’intero spettro del centro moderato, integrando al suo interno associazioni cattoliche e forze laiche, potrebbe non essere così remota.

Nel contesto di una nazione che ha vissuto anni di frammentazione e instabilità, la crescita del PPE nel centrodestra potrebbe essere vista come una risposta alle esigenze di un elettorato stanco della volatilità e desideroso di un progetto politico solido e inclusivo. Se il PPE riuscisse a confermare e ad estendere questi risultati in altre regioni, potrebbe contribuire a una fase di rinnovata stabilità politica, ponendosi come una forza mediatrice capace di bilanciare l’influenza dei partiti più radicali e di contribuire ad un dialogo trasversale tra le varie anime del Paese.

