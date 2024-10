(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

Edilizia. Ferrante (Mit), Casa al centro dell'agenda, puntare su rigenerazione urbana

“Le politiche abitative sono di cruciale importanza sul piano economico e su quello sociale, perché rappresentano un fattore di crescita decisivo per il Paese ma al contempo rispondono alla crescente domanda da parte dei cittadini. Per questo, il tema della casa – da sempre caro a Forza Italia e al centrodestra – è al centro dell’agenda politica attraverso misure strutturali e incisive. Con il dl Casa, abbiamo introdotto norme volte a favorire il recupero edilizio e la semplificazione delle procedure amministrative, mentre il Parlamento si appresta a discutere la proposta legislativa in materia di rigenerazione urbana, sulla quale occorre puntare per evitare consumo di suolo e per attuare interventi ecosostenibili. Con la manovra abbiamo inoltre introdotto le garanzie statali per i mutui relativi alla prima casa delle giovani coppie e i fringe benefit per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 km. Misure fondamentali per garantire il diritto alla casa quale strumento essenziale per la libertà e la dignità dei cittadini. Il settore immobiliare riveste in tal senso un ruolo strategico, adattandosi alle nuove esigenze sociali e interpretando i mutamenti del mercato. Le proposte di Confindustria Assoimmobiliare rappresentano quindi un prezioso contributo per trasformare le sfide abitative che abbiamo di fronte in ulteriori occasioni di sviluppo economico e benessere sociale”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante, che ha partecipato all’Assemblea annuale di Assoimmobiliare a Roma.

