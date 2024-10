COMUNICATO STAMPA – 4 novembre: doppia celebrazione a Figline e Incisa per la Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze armate

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 *4 novembre: doppia celebrazione a Figline e Incisa per la Festa dell’Unità

Nazionale e Giornata delle Forze armate*

*Presenti il sindaco Pianigiani e il presidente del Consiglio comunale

Avila insieme alle Forze dell’Ordine e alle associazioni combattentistiche *

Lunedì 4 novembre si celebra la* Festa dell’Unità Nazionale e Giornata

delle Forze armate*, nel 106° anniversario della fine della prima Guerra

Mondiale.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno commemorerà la ricorrenza con una

doppia cerimonia: un modo per ricordare e onorare i caduti di tutte le

guerre che combatterono e morirono per la libertà e per ringraziare lo

spirito di sacrificio e l’abnegazione di donne e uomini costantemente al

servizio della collettività.

Il *primo appuntamento è alle 10 a Incisa*, in piazza Mazzanti, con la

deposizione e la benedizione di una corona presso il* Monumento ai Caduti*,

alla presenza delle Associazioni combattentistiche e delle Forze

dell’Ordine.* La cerimonia si ripeterà poi alle 11 a Figline*, presso

il *monumento

l’Albero dell’Universo*, in via Sarri.

In entrambi i momenti interverranno il Sindaco *Valerio Pianigiani *e il

presidente del Consiglio comunale* Ignazio Avila*.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Comune Figline e Incisa Valdarno