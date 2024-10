(ACON) QUESTION TIME/2. RISPOSTE SU SERVIZI SALUTE, CARCERI, AMBIENTE, FIUMI

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 30 ott – Qual ? il futuro della senologia

isontina e se, da parte della Regione, ci sia l’intenzione di

procedere ad un riordino del reparto in caso di non rispetto

degli standard previsti. ? stato questo l’oggetto

dell’interrogazione della consigliera regionale Laura Fasiolo

(Pd) durante il Question Time in Aula. L’assessore alla Salute,

Riccardo Riccardi, ha fatto sapere che “gli interventi chirurgici

di senologia realizzati nell’Azienda isontina sono sopra gli

standard ministeriali, con 135 interventi annui e non sar?

necessario alcun tipo di riordino a riguardo”. Fasiolo si ? detta

soddisfatta dei dati forniti, tenendo per? a precisare “la

necessit? della Regione di valorizzare maggiormente le eccellenze

del campo sanitario che offrono servizi che rispecchiano, e

talvolta anche superano, gli standard prefissati”.

Rosaria Capozzi (M5S) ha chiesto chiarimenti rispetto allo stato

di avanzamento per il completamento delle dodici Centrali

operative territoriali (Cot), previste con fondi del Pnrr di

circa 4 milioni di euro. Riccardi ha fatto sapere che “il target

previsto dalla programmazione regionale ? stato raggiunto con

l’attivazione di tutte le Cot previste. Lo scorso 25 ottobre,

nella riunione con l’Unit? di missione si ? arrivati alla

certificazione del raggiungimento del target degli obiettivi del

Pnnr e a breve si concluder? anche il percorso con il livello

centrale”.

Sul Centro dei disturbi del comportamento alimentare (Cdca) di

Palmanova si ? focalizzato, invece, il dem Francesco Martines che

ha chiesto alla Giunta “se fossero veri una possibile chiusura

del Cdca e un suo trasferimento in zona udinese”. Riccardi ha

chiarito che “si ? ragionato con i responsabili delle unit?

operative e delle piattaforme dell’Asufc sull’opportunit? di

strutturare anche l’offerta semiresidenziale diurna del Centro in

un’unica sede aziendale, dedicata sia ai minori che agli adulti

per garantire la continuit? dell’attivit? semi-diurna, ma questo

comunque non determiner? la chiusura del Cdca che continuer? ad

essere anche di supporto alla struttura di Udine”.

L’assessore ha poi risposto a Massimiliano Pozzo (Pd), che

chiedeva chiarimenti sul Fondo per l’autonomia possibile (Fap)

indirizzato al sostengo delle persone non autosufficienti. Il

consigliere ha evidenziato che ci sono situazioni di criticit? in

cui “i beneficiari si trovano impossibilitati a spendere parte

del contributo economico ricevuto a causa delle difficolt? di

reperimento di servizi”. Riccardi ha fatto sapere che “accanto ai

3 milioni e mezzo assegnati con l’Assestamento estivo per i Fap,

? stato previsto l’ulteriore incremento del Fondo sociale con

altri 3 milioni per garantire i servizi alle persone”. Inoltre ha

annunciato che “? in corso un progetto di attuazione per

implementare l’offerta dei servizi rivolti alle persone con

disabilit? e non autosufficienti con interventi previsti anche

nel Pnrr, per le dimissioni protette, l’abitare inclusivo e

domiciliarit? comunitaria”.

Sulla situazione carceri, in particolar modo sullo stato di

insalubrit? degli spazi del piano terra della prima sezione della

Casa circondariale di Udine, si ? incentrata Manuela Celotti

(Pd), che ha chiesto alla Giunta come stia procedendo. Riccardi

ha risposto che “a luglio ? stato effettuato un sopralluogo nella

citt? friulana e tutte le risultanze sono state inviate alla

direzione della Casa circondariale e al Garante comunale dei

diritti delle persone. Entro la fine dell’anno, sar? inoltre

effettuata un’altra ispezione e la relazione igienico-sanitaria

che ne deriver? sar? inviata agli enti competenti per le

migliorie del caso”. Da parte sua, Celotti ha evidenziato “la

necessit? anche della Commissione consiliare competente di

effettuare sopralluoghi nelle carceri del Fvg, per poter pensare

a degli interventi adeguati”.

A chiudere le interrogazioni rivolte a Riccardi, quella di Enrico

Bullian sul suicidio medicalmente assistito. Il consigliere del

Patto per l’Autonomia-Civica Fvg ha voluto sapere “quante sono

state le richieste pervenute alle Aziende sanitarie, le

tempistiche per ciascun caso, quanti hanno ricevuto risposta

dalla Commissione medica e dal Comitato etico”. L’assessore ha

precisato che “le richieste di accesso al suicidio medicalmente

assistito pervenute all’Asugi nel 2022 e nel 2023 hanno ricevuto

riscontro, con pareri espressi dalla Commissione medica di

valutazione aziendale appositamente nominata e dal Nucleo etico

per la pratica clinica di Asugi. La richiesta del 2024 ? stata

valutata dalla Commissione ed ? attualmente sottoposta al vaglio

del Nepc”.

Quanto alle tempistiche, l’assessore ha evidenziato che

“relativamente alla prima richiesta il Tribunale di Trieste ha

assegnato all’Azienda un termine, che ? stato rispettato, di 30

giorni per provvedere alla verifica della sussistenza dei

requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale 242

del 2019. Per quanto concerne il terzo caso – ha concluso

l’assessore -, ? in corso la valutazione del Nepc”.

L’ultima parte del Question time ha visto l’assessore alla Difesa

dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, rispondere a Serena Pellegrino

(Avs) e Nicola Conficoni (Pd).

L’interrogazione di Pellegrino verteva sulla quantificazione “del

valore minimo possibile della quota di plastica che la societ?

Bioman dovr? immettere, insieme alle biomasse, nell’impianto di

combustione dei sovvalli, a Maniago, per tutelare la salute

pubblica e la protezione dell’ambiente”. L’assessore ha

evidenziato che “non esiste in norma un valore limite al

contenuto di materiali plastici destinati alla combustione, come

pure non ? definito un minimo possibile derivando, questo, dal

complesso di macchinari impiegati e dalla qualit? di vagliatura”.

Scoccimarro ha inoltre evidenziato che “c’? stata comunque una

convergenza da parte di Arpa, Asfo e uffici regionali

nell’auspicare la riduzione del tenore di plastiche aldisotto del

valore proposto del 5% e, in sede di Conferenza dei servizi,

saranno decise le azioni per ridurre il materiale plastico

estraneo”. Pellegrino si ? detta insoddisfatta della risposta,

ribadendo “la poca trasparenza da parte della Regione” e che “le

emissioni che potrebbero contenere le sostante nocive non

preoccupano solo i cittadini, ma anche le autorit? sanitarie; ci

sarebbe dovuta essere una maggiore valutazione sull’impatto

ambientale”.

Conficoni ha voluto avere delucidazioni sullo stato di

avanzamento e di finanziamento degli interventi riguardanti il

potenziamento della capacit? di laminazione dei bacini montani,

lo sghiaiamento del lago di Barcis e la manutenzione del fiume

Meduna. L’assessore ha dichiarato che “lo studio commissionato

sul Meduna ha evidenziato la necessit? di spostare circa 500mila

metri cubi di ghiaia per riportare al centro dell’alveo il filone

principale, per un costo di 3,8 milioni di euro. Purtroppo,

durante l’estate e l’autunno sono state danneggiate le protezioni

della presa del canale Amman, accentuando l’erosione dell’area

golenale a protezione dello stesso”.

Scoccimarro ha inoltre fatto sapere che “l’appalto per la pulizia

del Meduna fra i due ponti non ? partito a causa dell’aumento dei

prezzi, che ha fatto lievitare il costo di oltre 200mila euro. Si

conta comunque di affidare i lavori entro il 2024”. Su Barcis,

invece, “si ? reso necessario procedere a due lotti di

sghiaiamento e si richiederanno i necessari finanziamenti al

ministero”. “Se da un lato si riconosce la necessit? di

intervenire per prevenire il rischio idraulico – ha dichiarato

Conficoni in conclusione -, dall’altro si sono confermati ritardi

e ostacoli nella realizzazione di alcuni interventi. Ben vengano

le misure tampone, ma bisogna arrivare ad adeguate soluzioni”.

2 – fine

ACON/SM-rcm

301546 OTT 24