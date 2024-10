(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 SENATO, LOPREIATO (M5S): SU SANGIULIANO NON C’E’ ALCUN FUMUS PERSECUTIONIS

ROMA, 29 ott. – “La relazione conclusiva del Relatore propone al Senato di respingere la richiesta della magistratura di acquisire la corrispondenza dell’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in quanto ci sarebbe il fumus persecutionis. Ma come può sussistere la persecuzione se nell’ambito dell’altro procedimento – dove l’ex Ministro figura quale querelante – sono stati già sequestrati all’indagata Boccia i dispositivi dai quali sono state già estratte le comunicazioni ritenute rilevanti? Sussiste quindi sempre persecuzione quando un ministro viene indagato mentre non c’è mai quando denuncia? Può mai essere che un soggetto possa trincerarsi dietro prerogative ministeriali e al contempo promuovere un’azione penale sfruttando quegli stessi mezzi che all’altra parte sono preclusi a causa del diniego all’autorizzazione? Secondo la maggioranza, la richiesta dell’autorità giudiziaria andrebbe rigettata in quanto in violazione della privacy dell’ex Ministro. Ma se è stato proprio Sangiuliano a rendere edotto l’intero Paese dei dettagli delle stesse conversazioni in quei diciassette minuti in cui ha strumentalizzato il più importante tg della Rai per autoassolversi, salvo poi dimettersi. Noi voteremo contro la proposta del relatore”.

Così in aula al Senato la senatrice M5S Ada Lopreiato.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle