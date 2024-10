(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

ROMA, BARBERA (PRC): "BASTA AGGRESSIONI AI DANNI DEI LAVORATORI AMA,

AZIENDA E COMUNE INTERVENGANO”

“Esprimiamo la nostra solidarietà ai lavoratori dell’AMA, l’azienda

municipalizzata che si occupa della gestione integrata dei servizi

ambientali, aggrediti fisicamente questa mattina nel XIV Municipio di Roma,

mentre effettuavano la raccolta della carta, tanto da costringere due dei

suddetti lavoratori a ricorrere alle cure mediche. Un episodio che ricorda

molto da vicino quello accaduto qualche giorno fa nel quartiere romano di

Labaro, ai danni di altri tre lavoratori in servizio. Anche in

quell’occasione i lavoratori erano stati costretti a ricorrere alle cure

mediche e gli aggressori erano riusciti a scappare prima dell’arrivo delle

forze dell’ordine. Sono fatti incresciosi che testimoniano come, a causa

del degrado urbano, alla fine siano gli operatori dei servizi pubblici a

diventare ingiustamente il bersaglio della rabbia e della frustrazione dei

cittadini per la scarsa qualità dei servizi pubblici offerti dalla nostra

Capitale. Un fatto assolutamente inaccettabile che chiama in causa la

responsabilità del management dell’Azienda interessata e soprattutto di

Roma Capitale in qualità di socio unico della stessa. E’ un po’ troppo

facile da parte del Sindaco Gualtieri e del presidente dell’azienda

municipalizzata Bruno Manzi limitarsi a una scontata solidarietà ai

lavoratori aggrediti. Da parte di Roma Capitale e di AMA, proprio per il

loro ruolo, ci aspettiamo ben altro, come ad esempio adeguati investimenti

finalizzati a garantire la sicurezza, la salute e le condizioni di lavoro

degli operatori e il miglioramento del servizio offerto che purtroppo

continua ad essere ben al di sotto del livello che la nostra Città, una

delle capitali più importanti del mondo, meriterebbe. Una cosa è certa non

possono essere i lavoratori a pagare le responsabilità politiche e

manageriali per una città sempre più allo sbando”. Lo dichiara Giovanni

Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.