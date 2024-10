Presentazione del libro “Il Mondo al Contrario” alla presenza di Roberto Vannacci a Porretta Terme (BO) l’8 novembre

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

L’8 novembre, dalle ore 18:30 alle 20:00, presso il Cinema Kursaal di Porretta Terme (Via Mazzini 42), si terrà la presentazione del libro “Il Mondo al Contrario”, scritto dall’eurodeputato e generale Roberto Vannacci.

L’evento rappresenta un’opportunità per approfondire i temi trattati nel libro direttamente con l’autore il quale offrirà una prospettiva personale su questioni di attualità politica e di valori e principi fondanti la nostra società.

“Il Mondo al Contrario” è un libro che affronta criticamente alcune delle dinamiche sociali e politiche contemporanee, proponendo un’analisi controcorrente rispetto alle narrazioni dominanti.

Roberto Vannacci, forte anche della sua lunga esperienza nel campo militare, offre un punto di vista originale volto a stimolare una riflessione profonda sui cambiamenti in seno alla società moderna.

Previsti gli Interventi di Francesco P. Semilia e di Cristiano Di Martino: il primo, Presidente del Comitato “Il Mondo al Contrario” dell’Emilia-Romagna, introdurrà anche il contesto e gli obiettivi dell’associazione che il 23 novembre, nella seconda assemblea nazionale prevista a Marina di Grosseto, muterà da comitato culturale a comitato politico.

Cristiano Di Martino, invece, Segretario della Lega di Bologna, offrirà un approfondimento dal punto di vista politico locale ed illustrerà le sfide e le opportunità per il territorio emiliano-romagnolo ormai prossimo alle elezioni regionali.

L’evento si svolgerà al Cinema Kursaal, luogo di riferimento storico per la comunità di Porretta Terme.

La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione per garantire l’accesso, vista la capienza limitata della sala.