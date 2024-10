(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

mar 29 ottobre 2024 Occupazione, Nappi (Lega): mentre De Luca e il Pd litigano, la Campania

sprofonda

“Mentre è impegnato nella guerra tra bande contro il Pd a caccia del terzo

mandato e di poltrone, De Luca fa segnare un altro primato negativo:

Eurostat certifica che la Campania è fanalino di coda in Europa e in

Italia, con un tasso di occupazione che si attesta appena al 48,4%, con una

percentuale largamente inferiore alla media europea! Questa amministrazione

regionale dimostra ancora una volta totale incapacità di stare al passo con

il Governo nazionale che, attraverso gli investimenti sul Sud e sul nostro

territorio, sta invece mettendo in campo tutte le condizioni per far

crescere i livelli occupazionali e l’economia. Da anni chiediamo anche alle

sinistre che fiancheggiano silenziosamente l’immobilismo di De Luca, di

sedersi al tavolo per costruire un piano regionale per il lavoro e per la

formazione professionale, unico modo per dare prospettive e opportunità

concrete ai campani. Ma restano affaccendati nelle loro beghe. Si

vergognino!”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel

Consiglio regionale della Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Stampa