Incontri in Biblioteca – presentazione rivista ROMA E AMERICA.DIRITTO ROMANO COMUNE. sala lettura IILA 7 novembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 INCONTRI IN

BIBLIOTECA

SALA LETTURA

Giovedì 7 novembre, ore 17:00

La sessione sarà presieduta dal Prof. Sandro Schipani,

Professore Emerito della Sapienza Università di Roma

e fondatore della rivista “Roma e America”

MUCCHI

EDITORE

Introdurrà i contenuti del nuovo volume (Vol. 44/2023) illustrando il ruolo

della rivista come punto di riferimento per il dialogo giuridico tra le due regioni

Approfondimento e prospettive

accademiche su alcuni dei temi trattati

nel nuovo volume della rivista:

Intervento di chiusura, con una riflessione

sugli sviluppi futuri della rivista nel contesto

della cooperazione giuridica internazionale:

Prof. Valerio Pescatore,

Sapienza Università di Roma

Prof.ssa Iole Fargnoli,

Università di Milano e Università

di Berna

Prof.ssa Emanuela Calore,

Università di Roma Tor Vergata

Prof. Antonio Saccoccio,

Direttore della rivista e docente

della Sapienza Università di Roma

Per partecipare si prega di confermare a: