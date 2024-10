(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

29 ottobre 2024
Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

29 ottobre 2024

Firmato Piano d’Azione Protocollo collaborazione tra Camera e Parlamento albanese

Il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, in qualità di Presidente per la parte italiana del Gruppo di collaborazione parlamentare bilaterale Italia e Albania, e Arben Pëllumbi, Presidente della parte albanese, hanno firmato oggi, a Roma, il Piano d’Azione in attuazione del Protocollo di collaborazione tra la Camera dei deputati e il Parlamento albanese.

“Con la sigla del Piano d’Azione vogliamo dare un ulteriore impulso alla cooperazione parlamentare bilaterale, indicando i settori che abbiamo ritenuti prioritari per i nostri Paesi e prevedendo il coinvolgimento delle varie commissioni di merito dei rispettivi parlamenti. L’obiettivo è arrivare a risultati concreti e fruibili da parte dei nostri cittadini e per le nostre comunità, e ribadire l’amicizia e la fratellanza tra Italia e Albania”, ha dichiarato Deidda.

Tra i settori indicati: la digitalizzazione e la cybersicurezza, i trasporti, il comparto agricolo, oltre all’energia e al turismo, il lavoro e il r iconoscimento dei titoli di studio universitari. I Presidenti si sono altresì impegnati ad elaborare un calendario di attività congiunte per un periodo di sei mesi e a presentarne i risultati.