Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Violenze ai sanitari, l’Ausl: “Vicinanza ai professionisti coinvolti e a tutti coloro che sono impegnati nel servizio ai cittadini”

Comunicato Stampa

Violenze, l’Ausl: “Vicinanza ai professionisti coinvolti e a tutti coloro che sono impegnati nel servizio ai cittadini”

Anche la Direzione dell’Azienda USL di Modena nella persona della Direttrice generale, Anna Maria Petrini, in attesa che le indagini chiariscano la dinamica degli eventi e le responsabilità degli autori dell’aggressione, esprime ancora una volta la più ferma condanna rispetto a questo e ogni altro episodio di violenza che si verifichi in ambiente sanitario.

“Desidero anzitutto manifestare la vicinanza dell’Azienda agli infermieri che sono stati vittima di aggressione, e anche a tutto il personale sanitario, sociosanitario e amministrativo modenese che presta il proprio servizio a favore dei cittadini: i nostri professionisti si spendono quotidianamente con abnegazione, affrontando le criticità in un clima che spesso vede una conflittualità crescente nei loro confronti. Dobbiamo sostenerli nel prezioso ruolo di assistenza che svolgono ogni giorno. Ogni atto di violenza non è mai giustificabile – conclude Petrini –, è doveroso ribadire la necessità di ritrovare quel senso di comunità alla cui base dev’esserci il rispetto nei confronti di tutti”.