Roma, 29 Ottobre 2024

mar 29 ottobre 2024 Carne sintetica, Nocco (FdI): sinistra fuori strada

“Con l’entrata in vigore della legge sulla carne sintetica, l’Italia ha fatto un passo in avanti verso la difesa delle nostre eccellenze enogastronomiche e la protezione dei consumatori. Da questo punto di vista sorprende la posizione assunta dalle opposizioni che si sono rivolte al ministro Lollobrigida per chiedere l’abrogazione della suddetta norma che vieta la carne coltivata in laboratorio. Si tratta di un attacco strumentale a una legge che in Parlamento ha riscontrato un’ampia maggioranza. Le sinistre smentiscono la posizione dei loro stessi governatori di Regione e sindaci, senza alcuna logica apparente: dovrebbero chiarirsi le idee prima di parlare”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Maria Nocco.

