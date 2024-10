(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

*Università di Firenze, istituita una task force per il benessere di

docenti, personale e studenti**Tra gli obiettivi una maggiore

partecipazione e soddisfazione sul luogo di lavoro*

L’Università di Firenze ha istituito, per la prima volta, una cabina di

regia dedicata alle attività di promozione e mantenimento del benessere

fisico, psicologico e sociale della comunità universitaria.

Il primo incontro della task force si è focalizzato sulle azioni da

intraprendere a favore del personale tecnico amministrativo e i

collaboratori linguistici. Il confronto ha riguardato vari temi

come le iniziative di supporto psicologico, l’attivazione di uno sportello

sull’alimentazione, l’organizzazione di centri estivi in collaborazione con

il CUS e l’allestimento di un nido aziendale.

Presieduta dalla delegata all’Inclusione e alla Diversità *Maria Paola

Monaco*, la cabina è composta da *Marco* *Degli Esposti*, direttore

generale; *Luigi Burroni*, delegato alle Relazioni sindacali; *Laura

Belloni*, direttrice del Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità

Relazionali (CRCR) dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Careggi; *Chiara

Adembri*, presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari

opportunità, la non discriminazione e il benessere di chi lavora

(CUG); *Barbara

Giangrasso*, presidente del Centro di Servizi di Consulenza psicologica,

psicoterapia e psicologia clinica (CeCoPs); *Marina Capponi*, consigliera

di fiducia; *Luca Bardi*, dirigente Area Persone e Organizzazione.

“Siamo orgogliosi di aver dato vita per la prima volta nel nostro Ateneo a

una struttura di supporto dedicata al benessere fisico, psicologico e

sociale rivolta alla nostra comunità universitaria – commenta la

rettrice *Alessandra

Petrucci* – si tratta di un passo importante per la costruzione di un

ambiente di lavoro sano e inclusivo all’interno della nostra realtà.

Attraverso questa iniziativa ci proponiamo di promuovere una cultura del

supporto e dell’attenzione che auspichiamo possa portare a una maggiore

partecipazione e soddisfazione sul luogo di lavoro”.

“L’istituzione della cabina per il benessere rappresenta un impegno

concreto dell’Università di Firenze allo scopo di valorizzare il capitale

umano – evidenzia il direttore generale *Marco Degli Esposti* –. Le

iniziative discusse nel primo incontro, come il supporto psicologico e la

creazione di uno sportello per l’alimentazione, sono solo alcuni esempi di

come intendiamo rispondere alle esigenze del nostro personale. È

fondamentale che tutti si sentano ascoltati e sostenuti, e attraverso

questa iniziativa ci proponiamo di favorire un ambiente in cui il benessere

diventa una priorità condivisa”.

