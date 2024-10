(AGENPARL) - Roma, 28 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 28 ottobre 2024 *FURTO BANCHE, RENZI: A CAPO DI AGENZIA CYBERSECURITY PREFETTO PAGATO PER

PROTEGGERE NOSTRI DATI CHE INVECE DI FARLO VA A FARE PROPAGANDA SUL PALCO

DELLA MELONI*

*Il leader di Iv a Un Giorno da Pecora: non auguro a mio peggior nemico

esser spiato come lo sono io, me ne hanno fatte di tutti i colori*

Io spiato? “Sono nella lista di quelli di Milano, di quello della banca di

Bari, il mio conto corrente è stato pubblicato. A me ne hanno fatte di

tutti i colori, andrò in tutte le sedi a chiedere il risarcimento danni. Va

bene così, anche se non auguro al mio peggior nemico di vivere questa

costante attività di spionaggio ed hackeraggio. Detto questo, vi sembra

normale un Paese in cui l’agenzia per la Cybersicurezza nazionale non è in

grado di bloccare questo colabrodo che è il nostro sistema dei diritti?”

Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è il senatore e leader di

Italia Viva Matteo Renzi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“A capo di questa agenzia non hanno messo un tecnico ma un prefetto, anche

bravo. ma non particolarmente esperto in cybersecurity che la Meloni ha

utilizzato nella sua propaganda elettorale”. Quando? “Il 27 di aprile sul

palco di Pescara – ha spiegato Renzi a Un Giorno da Pecora – con la

maglietta con scritto ‘l’Italia cambia l’Europa’. Con quel ruolo anziché

occuparsi della cybersicurezza va a Pescara a dire che la Meloni cambierà

l’Europa? Lo paghiamo per proteggere i nostri dati, non per fare propaganda

alla premier o sbaglio?”

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

