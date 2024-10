Rai – Governo= On. Nicola Fratoianni (Avs): Puntata di Report visionata in anticipo a Palazzo Chigi? Se vero gravissimo, non siamo la Russia di Putin. Vertici Rai chiariscano subito, Sempre più necessario e urgente ricambio alla direzione approfondimento.

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

*On. Nicola Fratoianni (Avs):*

*Puntata di Report visionata in anticipo a Palazzo Chigi?*

*Se vero gravissimo, non siamo la Russia di Putin.*

*Vertici Rai chiariscano subito,*

*Comunque sempre più necessario e urgente ricambio alla direzione

approfondimento.*

La puntata di Report visionata in anticipo a Palazzo Chigi? Ha ragione

l’Usigrai a chiedere ai vertici l‘azienda chiarezza fino in fondo, perché

se fosse vero sarebbe una cosa gravissima per la nostra democrazia. Non

siamo l’Ungheria di Orban o la Russia di Putin.

Anche noi aspettiamo parole chiare e nette da parte dei vertici Rai.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

E se fosse davvero avvenuta questa “visione anticipata” – conclude il

leader di SI – o se solo qualcuno avesse ipotizzato una simile iniziativa

sarebbe una ragione un più, dopo l’inaccettabile insulto contro Formigli,

per un ricambio urgente e ormai assolutamente necessario alla direzione

approfondimento della Rai.

