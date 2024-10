NOTA FARNESINA – SANTIAGO. SOTTOSEGRETARIO TRIPODI INCONTRA ESPONENTI DELLA COLLETTIVITÀ ITALIANA.

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 27 ottobre 2024 SANTIAGO. SOTTOSEGRETARIO TRIPODI INCONTRA ESPONENTI DELLA COLLETTIVITÀ ITALIANA.

Il Sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi, in visita a Santiago del Cile ha voluto dare ampio spazio all’ascolto della comunità italiana presente nel paese.

Gli incontri coordinati dall’Ambasciatrice Valeria Biagiotti sono stati l’occasione per un confronto e un dialogo con esponenti della comunità italiana attivi nel settore dell’impresa come anche della cultura, della comunicazione e della scienza. Molteplici sfaccettature che rendono unica la comunità italiana in Cile.

“Questi giorni sono stati un’opportunità per celebrare le eccellenze italiane che possiamo vantare in tutti i settori del tessuto economico e sociale cileno. Italiani che contribuiscono ogni giorno con passione e professionalità alle relazioni tra Italia e Cile e rappresentano una solida base per continuare a lavorare al rafforzamento dei nostri rapporti bilaterali” ha affermato l’Ambasciatrice Valeria Biagiotti.

Un’occasione per favorire uno scambio di vedute con importanti esponenti del mondo imprenditoriale e per esplorare nuove sinergie e opportunità economiche.

“È stato un vero piacere poter conoscere i membri della comunità italiana impegnati nel servizio alla collettività e che con il loro successo e dedizione quotidiana danno lustro all’ingegno dell’Italia nei campi della cultura, dell’economia, del sociale e della scienza” ha affermato il Sottosegretario Tripodi, rilevando come la missione in Cile sia nel segno della diplomazia della crescita promossa dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Una crescita che si fonda non solo su un sano tessuto imprenditoriale, ma anche su una comunità italiana forte e coesa, che contribuisce allo sviluppo economico del Cile e che, con la sua presenza, rappresenta un ponte solido e importante tra i nostri due Paesi”.